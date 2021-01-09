توقعات بنمو اقتصاديات منطقة جنوب الصحراء2.7% في العام الجاري2020

السبت 09/يناير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
ا ش ا

توقع البنك الدولي، اليوم السبت، أن تشهد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تعافيا معتدلا في العام الجاري 2021، لافتا إلى أنها ستحقق نموا قدره 2.7 %.

وحذر البنك - في طبعته نصف السنوية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - من تعرض هذه المنطقة لعدة مخاطر سلبية، متوقعا أن يكون النمو في الشركاء التجاريين الرئيسيين أقل من المأمول، وذلك في ضوء ارتفاع الدين العام بشكل كبير، والذي بلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، خلال العام الماضي.

 

ووفقا للتقرير، فإن التعافي في الاستهلاك والاستثمار قد يكون أبطأ مما كان متوقعًا من قبل، متوقعا أن تتسارع الصادرات تدريجياً مع انتعاش أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين.

 

وأشار التقرير إلى أن تعافي النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة والناشئة الرئيسية وفي الشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة (أوروبا والصين والولايات المتحدة) مرهون بالإعلانات المشجعة حول تطوير ونشر لقاحات كوفيد -19 بالإضافة إلى برامج التحفيز المالية الجديدة.

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