وزير الرياضة: 100% نسبة إنجاز صالات مونديال اليد.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أن تكون المدينة الرياضية أول منتجع رياضي يخدم العاصمة الإدارية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إنشاء الأندية من أولويات الخدمات التي تحقق عنصر التسويق للمدن الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم الوصول لإنجاز 95 % من المدينة الرياضية خلال الشهر الماضي.

وكشف وزير الرياضة إلى أن نسبة إنجاز تحضير الصالات الآن وصلت إلى نسبة 100، موضحا أنه يتم تشغيل البطولة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والكهرباء، وأسس البث التليفزيوني.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن التليفزيون المصري يذيع مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد.

أخبار تهمك

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

ليون يحسم مصير هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 6 ساعات

إدارة الزمالك توجه الشكر لـ"أيمن يونس"

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 7 ساعات

المقاولون العرب يحدد سعر بيع نجمه إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

10:01 م

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

09:39 م

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

10:30 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى