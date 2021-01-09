وزير الرياضة: ودية يد الفراعنة أمام اليابان بهدف الاحتكاك وتشغيل الصالات

السبت 09/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المباراة الودية مع منتخب اليابان لكرة اليد، كانت بهدف الاحتكاك وتشغيل الصالات استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المباريات الودية والاحتكاك قبل البطولة أمر مهم بالنسبة لمنتخب اليد من النواحي الفنية، موضحا أن المحاكاة قبل بطولة كأس العالم لليد مهمة للاحتكاك الإداري وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

وأضاف أشرف صبحي أن رغبة اليابان في إقامة معسكر بمصر له معنى كبير، لا سيما أنها ستنظم أولمبياد طوكيو، موضحا أن نائب السفير الياباني أكد أهمية هذه التجربة ودراستها من أجل البناء عليها في الأولمبياد.

أخبار تهمك

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يحدد سعر بيع نجمه إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ ساعة و 23 دقيقة

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ليون يحسم مصير هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 3 ساعات

إدارة الزمالك توجه الشكر لـ"أيمن يونس"

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

09:39 م

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

10:01 م

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

10:30 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى