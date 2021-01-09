وزير المجالس النيابية عن صرف تعويضات النوبة: السيسي وعد فأوفى

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أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة أن الدولة وعدت وأوفت في صرف تعويضات متضرري بناء السد العالي من أهالي.



وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه فور صدور توجيهات الرئيس تم تشكيل لجنة استطاعت حصر المتضررين والذين بلغ عددهم نحو 11500 مستحق في المرحلة الأولى حيث تقدم فيها نحو 6170.



وأوضح أنه من المتوقع أن يتقدم نحو 5329 شخصا في المرحلة الثانية، مضيفا أنهم يعرضون على المتضررين أكثر من صورة للتعويض فمن تضرر من تعلية خزان اسونا يحصل على تعويض عيني، حيث يتملك الأرض التي بنى عليها مسكنه أو شهادة حق انتفاع لو كانت طرح نهر لان القانون لا يجيز تملكها أما من تضرروا من بناء السد العالي، وفقدوا وحدة سكنية فلهم 3 اختيارات، فإما أن يتملكوا وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي على مستوى 12 محافظة، أو يطلب تعويضا وفقا لخطة الدولة المستقبلية للتنمية، أو يستلم المتضرر تعويض نقدي بقيمة 225 ألف جنيه عن المسكن الواحد.



وأشار إلى أن المتضرر هو من يختار التعويض الذي يناسبه، مشددًا أن التعويضات تضم كل من تضرر من تعلية خزان أسوان أو السد العالي سواء من فقد أرضًا زراعية أو مسكن له حق التعويض.

