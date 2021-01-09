مستشار الصحة: لا يوجد اي نقص في احتياجات المستشفيات من الأكسجين

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قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات إن هناك ألية لمراقبة إمدادات الأكسجين للمستشفيات بالنسبة لمصابي كورونا للتأكد من وفرته؛ منذ الموجة الأولى من جائحة فيروس "كورونا ز.



وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، اليوم السبت إن هذه المنظومة جرى تعديلها خلال اليومين الماضين بعد أزمة الأكسجين حيث تم زيادة أرصدة الأكسجين، مؤكدًا أن بيان الأرصدة يتم تحديثه كل ثلاث أو ستة ساعات حتى أصبح بإمكان الوزارة متابعة أرصدة الأكسجين لحظة بلحظ".



وأضاف: "نستطيع أيضا رصد أعداد المصابين في المستشفيات على أجهزة الأكسجين أو على أجهزة التنفس الصناعي وبالتالي يتم حساب متوسطات الاستهلاك المطلوبة لكل مستشفى إلكترونيًا ومقارنته بالاحتياطي الموجود لديها ومن ثم متابعة كافة المنظومة وفي حال وجود أزمة محتملة يتم التحرك استباقيا.



وأشار إلى أن هناك جهات تتابع المنظومة وليس وزيرة الصحة هالة زايد، مضيفا: "الوزيرة وجهت بوجود غرفة عمليات خاصة لمتابعة احتياطات واحتياجات المستشفيات من الأكسجين لاتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل حدوثها بنحو 12 ساعة عبر الحساب الإلكتروني للاحتياطات؛ وهذا يعتبر منظومة تنبؤ بالنقص قبل حدوثه ومن ثم حدوث رد فعل استباقي ".

وأكد أنه لا يوجد اي نقص في احتياجات المستشفيات من الأكسجين، متابعا: " الوضع الأن كما هو ظاهر أمامي مستقر وفي نفس الوقت نحاول إدخال موارد أخرى لدعم الاحتياجات الخاصة بالأكسجين ".

