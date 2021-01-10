محافظ كفر الشيخ يمهل محال تجارية 48 ساعة للالتزام بخط التنظيم

أمهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصحاب المحال 48 ساعة، وطالبهم بالالتزام بخط التنظيم بشارع إبراهيم المغازي، مؤكدًا أن الشارع من حق المواطن، ولا يحق لهم التعدي على حرم الطريق.





جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بعدد من الشوارع بشرق مدينة كفر الشيخ، منها شارع النبوي المهندس، وشارع إبراهيم المغازى، لمتابعة أعمال التوسعة، والرصف بالإنترلوك على جانبي الشوارع، موجهًا اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة التزام أصحاب المحال بخط التنظيم لتكون عملية الرصف بالإنترلوك وفق خط مستقيم، لتسهيل الحركة المرورية للمارة.



