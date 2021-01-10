محافظ كفر الشيخ يمهل محال تجارية 48 ساعة للالتزام بخط التنظيم

الأحد 10/يناير/2021 - 07:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
أمهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصحاب المحال 48 ساعة، وطالبهم بالالتزام بخط التنظيم بشارع إبراهيم المغازي، مؤكدًا أن الشارع من حق المواطن، ولا يحق لهم التعدي على حرم الطريق.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بعدد من الشوارع بشرق مدينة كفر الشيخ، منها شارع النبوي المهندس، وشارع إبراهيم المغازى، لمتابعة أعمال التوسعة، والرصف بالإنترلوك على جانبي الشوارع، موجهًا اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة التزام أصحاب المحال بخط التنظيم لتكون عملية الرصف بالإنترلوك وفق خط مستقيم، لتسهيل الحركة المرورية للمارة. 

وتفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، موقف كفر الشيخ العمومي، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وزير الرياضة: لجنة التفتيش قامت بدورها بالزمالك والأمر في يد النيابة (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. هادي الجيار يبكي بسبب شائعة وفاته (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ ساعة و نصف

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رحيله.. سر العلاقة القوية التي ربطت هادي الجيار بالزعيم عادل إمام

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يشدد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين

إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)

توزيع الكمامات على عمال النظافة بكفرالشيخ لحمايتهم من كورونا

امسك مخالفة| ازدحام بمكتب بريد دسوق رغم التحذيرات من كورونا

إزالة التعديات علي شوارع كفرالشيخ وإحالة أصحابها للنيابة (صور)

محافظ كفر الشيخ يتفقد عمليات رصف الطرق.. ويؤكد على جودتها (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

06:20 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى