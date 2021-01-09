بقيادة هالاند.. دورتموند يهزم لايبزيج بالثلاثة في الدوري الألماني

حرم فريق بروسيا دورتموند مضيفه لايبزغ من اقتناص صدارة الدوري الألماني لكرة القدم وفاز عليه 3-1 اليوم السبت في الجولة الـ15.





يأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه الأمريكي الصاعد ماثيو هوب ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه شالكه لانتصار طال انتظاره عبر الفوز على هوفنهايم 4-0.

وحقق شالكه أول فوز له منذ يناير (كانون الأول) 2020، كما ذاق طعم النصر للمرة الأولى منذ 30 مباراة.

وتجنب شالكه عبر هذا الفوز معادلة رقم قياسي كارثي مسجل باسم تاسمانيا برلين الذي خاض 31 مباراة في موسم 1965-1966 دون أن يحقق أي انتصار.