عمرو أديب عن البرلمان القادم: "عايزين نشوف استجوابات"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يريد أن يشعر بالدور الرقابي لمجلس النواب الجديد، معقبا: "عايزين نشوف استجوابات للوزراء.. إحنا على مدى ضهر من الزمن كان في استجواب واحد ولم يتم".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أننا لا نريد معارضة من أجل "الغلاسة"، ولكن لتحسين الوضع، مضيفا: "عايزين عضو مجلس نواب مذاكر، ويجيب حق المواطن"، متابعا: "عايزين في انتخابات الرئاسة القادمة نلاقي حد مرشح نفسه ومندورش على حد".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الحياة السياسية هى سبب نشاط المجتمعات، مشددا على ضرورة ان تكون الاحزاب مؤثرة في الحياة السياسية.

