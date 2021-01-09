رئيس شعبة المستلزمة الطبية: أزمة الأكسجين فى المستشفيات "مفتعلة"

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قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمة الطبية، بالغرف التجارية، إنه مع بداية كورونا، لم نسمع أن هناك مشاكل فى الأكسجين، لأنه لم يكن هناك شائعات بنقص الشائعات، ولم يكن هناك تكالب على الاسطوانات، وهو ما حدث فى هذه الفترة، فكان أولى بهذا بأن يحدث فى بداية الجائحة، وهو ما يعنى أن هناك توجه، وهى أزمة مفتعلة، فالاكسجين يوجد بمصدرين، أولا المصدر الثابت بالمستشفيات، وهذه لا مشكلة فيها، إلا إذا حدث بها خطأ إدارى.



وأضاف إسماعيل خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، الأكسجين يستخلص من الجو من خلال ماكينات، ثم يتحول إلى سائل، يتم ضخه فى أنابيب كبيرة، يتم المستودعات بها، وهذه هى دورة أنبوبة الأكسجين.



وتابع، الدكتور مصطفى مدبولى طالب بزيادة إنتاج الأكسجين، ونؤمن حاليا وجود الاكسجين فى المستشفيات، وسيكون سهل بالتعاون بين الغرف التجاربة، واتحاد الصناعات، وشركات الغاز، فلن يتم زيادة سعر الأكسجين، ولكن المشكلة فى الأنبوبة، لأن سعر طن الحديد زاد 6 آلاف جنيه، فأصبح سعر الأنبوبة مرشح للزيادة.