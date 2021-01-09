تعرف على رسالة نادين نسيب لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة نادين نسيب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نادين صورة لها عبر حسابها بإنستجرام ، ووجهت نصيحة لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا وكتبت : كوفيد صار كتير كتير بلبنان ووين ما كان انتبهوا على حالكم وخدوا احتياطاتكم كرمالكم وكرمال غيركم وسلامتكم".

وكانت آخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، عرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

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