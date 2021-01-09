باتشيكو: فخور بتدريب لاعبي الزمالك

السبت 09/يناير/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
محمد زكي
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه فخور بتدريب لاعبي القلعة البيضاء، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش 3-0 بالدوري.

وقال باتشيكو عقب اللقاء :"فخور بإني اقوم بتدريب لاعيبه على أعلى مستوى، بشكرهم جميعا، بين الشوطين كنت عصبي مع اللاعبين لرغبتي في الضغط بشكل أكبر وعدم ترك المسحات للاعبي طلائع الجيش، حتى الأن لم يتم تحديد من يتوج بلقب الدوري هذه مجرد بداية".

وأضاف :"الموسم الماضي لعبنا مباريات كثيرة كان يغيب فيها لاعيبه مؤثرة مثل مصطفى محمد وطارق حامد وفرجاني ساسي، وفي بداية تواجدي تم إيقاف إمام عاشور ولم يقيد أفريقيا هو لاعب كبير واكتسب ثقة وخبرات من زملائه".


وأكمل :"استبعاد فرجاني ساسي ومصفى بسبب عدم انتظامهم من التدريبات الجماعية فقط".


 وأوضح :"ضغط المباريات على لاعبي الزمالك سيؤثر بكل تأكيد، لماذا اتحاد الكرة المصري لا يراعي مواعيد المباريات والسفر من السويس للإسكندرية".

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