طبيبة: 80 % من ضعف الخصوبة لدى الرجال بلا سبب (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 12:51 ص
الدكتورة إيمان الجندي
الدكتورة إيمان الجندي
شيماء حسن
قالت الدكتورة إيمان الجندي، خبير العقم، وأستاذ النساء والتوليد، إن الحفاظ على القدرة الإنجابية لفترة أطول أصبح متاحًا بالنسبة للرجال والسيدات على حد سواء.

وأضافت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية ""cbc، مساء السبت، أن الرجل إذا كان مقبلًا على علاج إشعاعي، فمن الممكن أن يحدث فشلا لديه في إنتاج الحيوانات المنوية.

ولفتت إلى أن تجميد الحيوانات المنوية أمر مهم جدًا، خاصة أن 80% من ضعف الخصوبة لدى الرجال بلا سبب واضح، وفي هذه الحالة يجب تجميد الحيوانات المنوية للرجل، حتى لا يفقد قدرته على الإنجاب مع مرور الوقت. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العقم عند الرجال العقم

أخبار تهمك

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 11 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 3 ساعات

المقاولون العرب يحدد سعر بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يثير استياء كومان

منذ ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

استشاري نساء وتوليد: عملية تجميد البويضات لا تُفقد الفتيات عذريتهن (فيديو)

طبيب نساء يكشف حقيقة تأثير تناول الطعام على نوع المولود (فيديو)

استشاري: 10% تأخر الإنجاب سببه انعدام وجود الحيوانات المنوية (فيديو)

أستاذ نساء وتوليد: 90 % نسبة نجاح عمليات الحقن المجهري

خبيرة عقم: 60% نسبة نجاح عمليات الحقن المجهري.. وهذه مراحله كاملة (فيديو)

تقنية جديدة لتحديد نوع الجنين.. أخصائية نساء وتوليد تكشف التفاصيل (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

نجم برشلونة يثير استياء كومان

12:00 ص

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

09:39 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى