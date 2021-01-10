طبيبة: 80 % من ضعف الخصوبة لدى الرجال بلا سبب (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الجندي، خبير العقم، وأستاذ النساء والتوليد، إن الحفاظ على القدرة الإنجابية لفترة أطول أصبح متاحًا بالنسبة للرجال والسيدات على حد سواء.





وأضافت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية ""cbc، مساء السبت، أن الرجل إذا كان مقبلًا على علاج إشعاعي، فمن الممكن أن يحدث فشلا لديه في إنتاج الحيوانات المنوية.



