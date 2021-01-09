عاجل.. تطورات في الحالة الصحية لـ"هادي الجيار"

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كشف الفنان فتوح أحمد، تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقال "أحمد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن حالة الفنان مستقرة، نافيًا ما تردد عن احتياجه لجهاز التنفس الصناعي.



وأشار إلى أن سبب دخوله إلى العناية هو أنه قام بجراحة قلب مؤخرًا وكان هناك تخوف على حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس، مناشدًا مواطنيه بالدعاء له.



وكانت قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن الهبوط في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا تأخذ بها إلا بعد الاستمرار في نزول الأعداد وثباتها لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل، حتى نستطيع رصد موقف مصر من حقيقة وصولها إلى ذروة المرحلة الثانية من انتشار الفيروس من عدمه.



وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا والتي تمثل شريحة معينة من المجتمع لا تزيد إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هذا يعد مؤشرا من المؤشرات الإيجابية التي يجب أن نحافظ عليها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامة.



وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل بالتوازي من خلال العديد من الاتجاهات بالنسبة للقاحات، فكان أولها اللقاح الصيني ولكن هناك اتجاهات أخرى في اللقاحات ستعتمد عليها الوزارة في ظل الظروف الراهنة للتغلب على تحدي محدودية الإنتاج مثل لقاح "سينوفاك" و"استرازينيكا".قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة أن يرضى المصاب بهذا الفيروس بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية.