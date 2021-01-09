لميس الحديدي لتجار الأكسجين: "إنتوا بتسرقوا روح إنسان"

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أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بجهود وزارة الداخلية لضبط تجار "الأكسجين" في السوق السوداء، مشيرة إلى أن من يتاجر في المرض معدومي الضمير.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، اليوم السبت إن البعض يقومون بأخذ الأنابيب قبل وصولها للمستشفى، وهؤلاء بلا ضمير، لافتة إلى أن تصرفاتهم تؤدي إلى عدم وصول حصص المستشفيات من الأكسجين لمصابي كورونا.



ووجهت رسالة للسوق السوداء قائلة: " رسالتي ليهم أنهم مش بيسرقوا عيش أو لحمة أو أنبوبة بوتجاز زي ماكنتوا بتعملوا زمان؟ إنتوا كده بتسرقوا روح إنسان وبني ادم ؟ بتسرقوا حياة كاملة".

