لميس الحديدي عن اقتحام الكونجرس : مذهولة.. ووقف حساب "ترامب" أمر عظيم

السبت 09/يناير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
وصفت الإعلامية لميس الحديدي مشهد اقتحام مبنى الكونجرس من قبل انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مشهد رهيب.


وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": " كلنا كنا قاعدين بنفرج فاتحين عينيا في حالة ذهول مش مصدقين أن هذا الأمر يحدث في الولايات المتحدة الامريكية عاصمة الديموقراطية"، متسائلة: "هل سيتم عزل ترامب قبل 11 يوم من إنتهاء ولايته ؟ ". 


وعلقت على إجراءات إدارة تويتر التي قررت إيقاف حساب الرئيس ترامب قائلة: "شيء عظيم ومحترم نشكل عليه تويتر لأنه يمثل قطع حلقة مهمة قد تكون سببًا في العنف لكن يبقى السؤال وماذا عن الذين يحرضون عن العنف في بلادنا ؟ وماذا عن من يحرضون على العنف في منطقتنا ؟ لماذا لا تسر عليهم ذات القواعد أم أن هذه النصوص والسياسات تخص فقط الدول الكبرى ونحن فقط هنا في المنطقة لا نملك سوى أداة واحدة في حسابات المحرضين وهي "report".

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