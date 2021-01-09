لميس الحديدي عن اقتحام الكونجرس : مذهولة.. ووقف حساب "ترامب" أمر عظيم







وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": " كلنا كنا قاعدين بنفرج فاتحين عينيا في حالة ذهول مش مصدقين أن هذا الأمر يحدث في الولايات المتحدة الامريكية عاصمة الديموقراطية"، متسائلة: "هل سيتم عزل ترامب قبل 11 يوم من إنتهاء ولايته ؟ ".







وعلقت على إجراءات إدارة تويتر التي قررت إيقاف حساب الرئيس ترامب قائلة: "شيء عظيم ومحترم نشكل عليه تويتر لأنه يمثل قطع حلقة مهمة قد تكون سببًا في العنف لكن يبقى السؤال وماذا عن الذين يحرضون عن العنف في بلادنا ؟ وماذا عن من يحرضون على العنف في منطقتنا ؟ لماذا لا تسر عليهم ذات القواعد أم أن هذه النصوص والسياسات تخص فقط الدول الكبرى ونحن فقط هنا في المنطقة لا نملك سوى أداة واحدة في حسابات المحرضين وهي "report".



وصفت الإعلامية لميس الحديدي مشهد اقتحام مبنى الكونجرس من قبل انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مشهد رهيب.