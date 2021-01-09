وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد

السبت 09/يناير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
أسماء قورة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة ميدانية لبحث الترتيبات النهائية واستعدادات الصالة المغطاة في استاد القاهرة لاستضافة حفل افتتاح مونديال اليد مصر 2021.

حيث تفقد وزير الرياضة صالة كبار الزوار، والصالة الرئيسية وصالة 2 وصالة 3 وصالة 4ه‍7، وغرف تبديل الملابس، وأرضية الملعب، وغرف الحكام، وقاعة الاتحاد الدولي لليد، وغرفة الساونا، وغرفة الكشف عن المنشطات، والمركز الاعلامي، وقاعة المؤتمرات الصحفية، مشيدًا بتجهيزها بصورة مميزة، وبتكنولوجيا متطورة، ووفق نظام يراعي التباعد الاجتماعي في ضوء جائحة فيروس كورونا، كما تفقد الوزير المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة.

و أشاد صبحي بالعمل الذي يجري علي قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الفرق المشاركة في البطولة والعمل علي خروج البطولة بالشكل الملائم لاسم ومكانة مصر الدولية.

واطلع الدكتور أشرف صبحي خلال الزيارة على الترتيبات النهائية بالصالة المغطاة خاصةً مع قرب افتتاح، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ كل الترتيبات اللازمة لخروج البطولة بأعلى مستوى سواء من حيث البنية الأساسية والتنظيم، أو تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وشدد وزير الرياضة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم حفاظُا على صحة وسلامة المشتركين والضيوف والجمهور في هذه البطولة الرياضية البارزة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الصالة المغطاة باستاد القاهرة، من المقرر أن تستضيف مباريات منتخب مصر ضمن منافسات البطولة، وتتسع لنحو 16200 متفرج، بعد أعمال رفع الكفاءة الشاملة التي شهدها مجمع الصالات.

يأتي ذلك في اطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للصالات المستضيفة للبطولة، للوقوف علي آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتي ستنطلق في غضون ايام قليلة.

وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد
وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد
وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد
وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد
وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد
وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد
وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد
وزير الشباب يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد

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