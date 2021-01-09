خبير سياسي: ترامب مهدد بعقوبة مدى الحياة.. و20 عامًا لاقتحام الكونجرس الأمريكي

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قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، إن ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جريمة بعد دعوة أنصاره للتظاهر ضد رحيله.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ترامب كان يتابع المظاهرات من داخل خيمة في البيت الأبيض لاقتحام الكونجرس الأمريكي.



وكشف ماك شرقاوي، أن هناك دعوات لإزاحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعزله، ويتم توجيه مادة الاتهام، وحال إقرار ذلك لن يتولى أي منصب سياسي مدى الحياة.



وأشار إلى أنه إذا أدان مجلس الشيوخ ترامب يتم خلعه من الحكم، كما يجوز عزل ترامب قبل انتهاء مدته الرئاسية، موضحا أن ذلك الإجراء لم يحدث مع أي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف المحلل السياسي الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، أن من يتم محاكمته على اقتحام الكونجرس الأمريكي تصل مدة العقوبة للحبس 20 عاما، موضحا أنه لم يتم تأمين الكونجرس بالشكل الكافي، رغم وجود معلومات بحدوث اضطرابات التي أدت إلى وفاة 5 حالات.



وتابع أن التحقيقات الأمريكية طلبت مقاطع الفيديو التي سجلت للقبض على مقتحمي الكونجرس، كما أنه من الوارد أن يتم محاكمة ترامب بسبب دعوته لأنصاره للتظاهر أمام الكونجرس.



واستطرد ماك شرقاوي، أن هناك تزويرًا حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن دونالد ترامب لن يستطيع إثبات ذلك، مؤكدا أن هناك شرخًا كبيرًا في الديمقراطية الأمريكية



وكشف أنه تمت سرقة ملفات وأجهزة كمبيوتر من داخل الكونجرس، تضم معلومات سرية عن الولايات المتحدة الأمريكية من مكاتب زعماء الكونجرس.



وطالب بوجود صفقة سياسية حتى لا تحدث أزمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أنصار ترامب الذين يتواجدون في الغرب الأمريكية ويحملون الكثير من السلاح.



وأوضح أن إغلاق حساب ترامب على تويتر خطأ كبير، لأن هناك الكثير من المنصات الإلكترونية الأخرى سيلجأ إليها، موضحا أن الإرهابيين ما زالت حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت موجودة ولم يتم غلقها، كما لم يقوم تويتر بحذف حساب الإرهابية توكل كرمان التي رفضت على جثث اليمنيين.



وأكد ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي وخبير العلاقات الدولية أن مصر عادت دولة قوية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





