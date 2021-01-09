نشأت الديهي: اقتحام الكونجرس الأمريكي انتكاسة للديمقراطية المزيفة



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن اقتحام المتظاهرين الأمريكيين للكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي، ومقتل أشخاص كارثة للديمقراطية وفضح لزيف هذه الديمقراطية.



وتابع أن البنيان الديمقراطي الأمريكي هش، والديمقراطية على الطريقة الأمريكية على المحك، فما جرى هو فضح لما تحت السطح، مشددًا على أن القضية ليست في دونالد ترامب، أو جو بايدن، ولكن هناك 75 مليون مواطن أمريكي انتخبوا ترامب، ويحملوا بداخلهم كراهية للمهاجرين، وهناك هجمة وصدام متوقع، وبايدن أمامه تركه ثقيلة كيف يجمع الأمريكيين مرة أخرى.

وأوضح أن إدارة "تويتر" و"فيس بوك" قامت بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رغم أن هناك 88 مليون متابع له، بزعم أن تصريحاته تسبب مشكلات وتفسر على أنها تحريض، معقبًا: "فين حرية الرأي".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية بات خطيرا وما جري يوم الأربعاء الحزين انتكاسة للديمقراطية المزيفة.