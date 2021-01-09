ليون يحسم مصير هدف برشلونة

السبت 09/يناير/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن استقر أولمبيك ليون الفرنسي على قراره النهائي بشأن مستقبل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير الحالي. 

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ديباي كان قريبًا من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الأزمة المالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا التي يعاني منها الفريق الكتالوني تسببت في عدم إتمام الصفقة. 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليون كان حائرًا حول مستقبل ديباي ما بين بيعه في يناير الحالي لتجنب رحيله مجانًا في الصيف أو المغامرة والحفاظ عليه حتى نهاية الموسم  من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري. 

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جاك ميشيل أولاس رئيس ليون نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر من شأنها أن تعطي انطباعًا عن القرار الأخير لناديه حول مستقبل ديباي, حيث قال فيها: "سيكون من الجيد ترك ممفيس في سلام, فهو قائد مثالي. بعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي, هذا العام يمكن أن يقود ليون للوصول بعيدً. سوف يكون ليون دائمًا منزلك".

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ليون يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي حاليًا برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان كما يأتي ديباي في المركز الثاني في ترتيب جدول الهدافين برصيد 10 أهداف وبفارق هدفين فقط عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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