عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

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شن الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، هجوما حادًا على الصفحات الالكترونية التي تقدم وصفات أو خلطات لعلاج فيروس كورونا.



وقال "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "إن هذه الوصفات هي بمثابة قتل عمد، وجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وتضع عبء على الأطقم الطبية".



وأضاف "بلاش استشارة أي طبيب وخلاص وهناك نقابة أطباء وأجهزة رقابية لابد أن تقوم بمتابعة هذه الوصفات، وهذا غش يؤدي إلى القتل".



وتابع " لا تستخدموا أي خلطات أو وصفات لعلاج كورونا، وبالنسبة للأدوية لابد أيضًا أن يكون لكل حالة البروتوكول المناسب لها وكأن الدكتور بيفصل الدواء حسب حالة المريض".



وفيما يتعلق بالتطعيم أكد عضو لجنة الفيروسات إلى أنه سيقوم بتلقي التطعيم بمجرد أن يتم الإعلان عن بدء تطعيم الأطقم الطبية، موضحًا أنه حتى الآن كل التطعيمات المطروحة الأعراض التي تأتي بعدهم أعراض بسيطة يتمثل في ألم مكان الحقن أو ارتفاع درجات الحرارة.





وكانت قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن الهبوط في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا تأخذ بها إلا بعد الاستمرار في نزول الأعداد وثباتها لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل، حتى نستطيع رصد موقف مصر من حقيقة وصولها إلى ذروة المرحلة الثانية من انتشار الفيروس من عدمه.



وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا والتي تمثل شريحة معينة من المجتمع لا تزيد إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هذا يعد مؤشرا من المؤشرات الإيجابية التي يجب أن نحافظ عليها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامة.



وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل بالتوازي من خلال العديد من الاتجاهات بالنسبة للقاحات، فكان أولها اللقاح الصيني ولكن هناك اتجاهات أخرى في اللقاحات ستعتمد عليها الوزارة في ظل الظروف الراهنة للتغلب على تحدي محدودية الإنتاج مثل لقاح "سينوفاك" و"استرازينيكا".قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة أن يرضى المصاب بهذا الفيروس بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية.