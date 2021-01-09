الزمالك يقهر طلائع الجيش بالثلاثة في الدوري المصري

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بانحصار اللعب في وسط الملعب من جانب الفريقين رغم سيطرة الزمالك الميدانية على مجريات اللعب .

وانطلق شيكابالا من الجانب الأيمن وتلقى بينية داخل المنطقة لكن الكرة طالت لتخرج بعيدا .

وفي الدقيقة 11 أهدر الزمالك فرصة خطيرة بعد عرضية من زيزو من الجانب الأيسر مرت من السعيد وحاول عليها أوباما المندفع أمام المرمى لكنها مرت من أمامه بقليل .

وواصل الزمالك ضغطه على الجيش وحصل على ركلة حرة في الدقيقة 14 نفذها شيكابالا عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الجيش عن مناطق الخطورة.

ونجح لاعبو الزمالك في ترجمة ضغط الفريق لهدف التقدم في الدقيقة 17 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من حازم إمام من الجانب الأيمن يرتقي عليها أوباما برأسية قوية على يمين حارس الجيش معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

حاول الجيش مباغتة الزمالك بعد الهدف على أمل التعادل مبكرا وحاول بتمريرة طولية داخل المنطقة شتتها أبوجبل بقبضة اليد ردها ستيفن بتسديدة يسارية نحو المرمى الخالي لكنها مرت أعلى العارضة .

وزادت سرعة المباراة من جانب الفريقين وتسلم إمام عاشور كرة على حدود المنطقة أطلقها صاروخية قوية ترتطم بالقائم الأيسر للحارس لتضيع فرصة تعزيز النتيجة للزمالك في الدقيقة 23 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الفريقين وحاول الجيش الضغط وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة مرت بدون خطورة بعدها حاول عمرو جمال المرور من جهة اليسار ولكن تداخل معه محمد عبد الغني بشكل رائع وأبعد الكرة إلى رمية تماس في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

ومرر الجيش كرة عرضية من علي الفيل من جهة اليمين مرت من الجمبع داحل منطقة جزاء الزمالك ثم إلى ركلة مرمى.

وكثف الزمالك من هجماته خاصة من الجانبين ومر شيكابالا بكرة من الجانب الأيمن ومررها بينية رائعة لحازم إمام المنطلق داخل المنطقة ليسددها مباشرة ويتصدى لها محمد بسام حارس الجيش في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

واستمرت سيطرة الزمالك ومحاولاته الهجومية وانطلق فتوح ومررها عرضية لكن لم تجد متابعة بعدها رد الجيش بتسديدة من مهند لاشين مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وحاول الجيش بتسديدة من أحمد سمير قوية مرت بجوار القائم الأيمن لأبوجبل بدون خطورة .

وأجرى الجهاز الفني للزمالك أولى تغييراته بنزول أشرف بن شرقي بدلا من عمر السعيد الذي شعر بشد عضلي ليخرج في الدقيقة 44 من عمر المباراة .

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين دقيقتين وقت بدل ضائع حاول خلالها الزمالك فرض سيطرته على منطقة العمليات وحاول زيزو وبن شرقي وشيكابالا شن هجمة على دفاع الجيش وحصل الفريق على ركلة حرة مرت بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك سيطرته رغم محاولات الجيش وفرض الفريق أسلوبه في وسط الملعب .

وحصل الزمالك على ركلة كنية من جهة اليمين في الدقيقة 48 نفذها زيزو عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبغدها دفاع فريق الجيش عن مناطق الخطورة.

وعزز الزمالك النتيجة في الدقيقة 49 بعد تسديدة صاروخية من على حدود المنطقة تسكن الزاوية اليسرى العلوية للحارس محمد بسام معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .

وحاول الجيش جاهدا بعد الهدف الثاني وباغت بالهجوم من وسط الملعب لكن بدون خطورة بعدها حاول الجيش وأجرى تغييرين هجوميين وحصل على ركلة حرة في منتصف ملعب الزمالك جهة اليسار نفذها أحمد سمير عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطورة في الدقيقة 52 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركنية جديدة من جهة اليسار نفذها أشرف بنشرقي عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها بسام عن مناطق الخطورة.

ويبادل لاعبو الجيش المحاولات الهجومية لإدراك هدف تقليص الفارق يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي فريق الزمالك.

ويمرر بن شرقي عرضية قابلها زيزو بتسديدة من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

ويعود بن شرقي لإرسال العرضيات من جهة اليسار أبعدها دفاع فريق طلائع الجيش إلى ركلة ركنية من جهة اليسار مرت عرضية بدون خطورة .

ويحاول الجيش بتسديدة رائعة من ناصر منسي من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبوجبل بشكل رائع من أعلى يسار مرماة إلى ركنية من جهة اليمين مرت بدون خطورة .

ويدفع الجهاز الفني بعبدالله جمعة بدلا من فتوح في الدقيقة 69 من عمر المباراة .

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد بينية رائعة بالكعب من زيزو ليضع عاشور داخل المنطقة من الجانب الأيسر يضعها في الزاوية اليسرى العلوية لحارس الجيش معلنا تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة .

ويهدأ رتم اللقاء في الدقائق الأخيرة وسط سيطرة من الزمالك على مجريات اللعب ومحاولات بدون خطورة من الجيش لتقليص الفارق .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بتغييرين في الدقيقة 79 من عمر المباراة بنزول إسلام جابر وأسامة فيصل بدلا من إمام عاشور ويوسف أوباما .

واستمرت محاولات الجيش إلا أن تمركز لاعبي الزمالك وتألق أبوجبل حال دون أي خطورة على المرمى .

وعرضية جديدة من الجانب الأيمن لطلائع الجيش داخل منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بضربة رأس لكن أبوجبل تصدى للكرة بثبات لينقذ مرماه في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بهجمة سريعة من وسط الملعب انطلق بها بن شرقي ومررها لإسلام جابر الذي أعادها له مرة أخرى داخل منطقة الجزاء لكنها تطول بعيدا عن الخطورة .

وتمر اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي بدون خطورة ويحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع استمرت خلالها محاولات الجيش من وسط الملعب الهجومي لكنها لم ترتق لمرحلة الخطورة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة .

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الثاني بجدول المسابقة بنفس رصيد الأهلي المتصدر بفارق الأهداف .