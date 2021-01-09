دجلة يفوز على الجونة ويتصدر دوري كرة القدم النسائية

اختتمت اليوم مباريات الأسبوع الثالث فى الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية .





وفاز وادى دجلة على الجونة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد دجله إلى 9 نقاط ويحقق العلامة الكاملة ويتربع على القمة بينما يتجمد رصيد الجونه عند ثلاث نقاط .





وفاز مركز شباب الأميرية على البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الطيران وأدارها طاقم المحكمات نور سمير و منى عطا الله و إسراء سالم .





سجلت سلوى منصور وفايزة أحمد الهدفين الأول والثانى وجاء الهدف الثالث عن طريق أحد مدافعات البنك الأهلى بالخطأ فى مرماها .





وبذلك يرتفع رصيد الأميرية إلى 6 نقاط ويتجمد البنك الأهلى عند نفس الرصيد .



