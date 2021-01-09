أمن القليوبية يضبط أب أثناء محاولته إدخال مخدرات لابنه المسجون بقليوب

السبت 09/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أحبطت مباحث مركز قليوب، في محافظة القليوبية، اليوم السبت، محاولة موظف بالمعاش تهريب 20 جرام من مخدر "الحشيش"، و200 قرص "ابتريل"، إلى ابنه الذي يقضي عقوبة الحبس بسجن مركز قليوب، ليجرى القبض على الأب، ليلحق بابنه داخل السجن.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا بالواقعة من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب، اليوم السبت، وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط المباحث، بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.

وتبين من المعاينة، أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "عطا ع. م."، 69 سنة، بالمعاش، ومقيم بناحية "بلقس"، دائرة المركز، وبحوزته هاتف محمول صغير الحجم ماركة "نوكيا"، وعدد 2 قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 20 جرامًا، وعدد 200 قرص من عقار "الابتريل" المخدر، موضوعين داخل متعلقاته لزيارة نجله السجين "محمود ع. ع."، 23 سنة، عاطل، والمحبوس على ذمة القضية جنح مركز قليوب مخدرات.

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