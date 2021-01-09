"الديهي": "بناءً على توجيهات الرئيس" عبارة كريهة

السبت 09/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جملة "بناءً على توجيهات الرئيس" عباره كريهة، لافتًا إلى أن الوزير والمحافظ مسئول عينه الرئيس للقيام بمهام عمله دون توجيه.


وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن كل شيء يحدث في مصر من مشروعات وإصلاحات تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا هو ما يراه في الواقع، مشددًا على أن الرئيس هو من وجه بعدد من القرارات الصعبة والجريئة وتحمل تبعاتها كاملة. 


وتابع، أن تعويض متضرري النوبة وإعطاء الحق لأصحابه تم بتوجيهات رئاسية، مشددًا على أنه لم يجرأ مسئول على فتح ملف تعويض متضرري النوبة، واليوم يتم الإعداد لفتح المرحلة الثانية لصرف هذه التعويضات.

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