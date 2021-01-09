السودان يرفض تجزئة أي اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

السبت 09/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر

عقد فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الاثيوبي برئاسة وزير الري السوداني، ياسر عباس، اجتماعا ثنائيا مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقى.

 

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن هذا الاجتماع جاء استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دورا اكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التى تسلمتها الدول الثلاث فى الاجتماع السداسى السابق يوم الأحد الماضي، تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الاطراف.

 

وبحث الاجتماع باستفاضة ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الافريقى، وشدد السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا قياديا مبادرا في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

 

كما استعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة إلزامية الاتفاق الذى يتم التفاوض عليه وتضمينه  آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.

 

وأكد وفد السودان على رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، وطالب بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

 

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