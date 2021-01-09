محافظ القليوبية ينعي وكيل وزارة الصحة إثر وفاته متأثرا بكورونا

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نعى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، وفاة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وذكر البيان: "نيابة عن أبناء محافظة القليوبية وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية ينعي عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والذي توفاه الله مساء اليوم السبت بعد صراع مع مرض الكورونا داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وأكد المحافظ أن الفقيد كان مثالا للمسئول المتفاني والمحب لعمله وساهم في العديد من النجاحات في القطاع الطبي وتحديث وتطوير مستشفيات المحافظة خلال فترة توليه المسئولية.



وكان أكد مصدر طبي بالقليوبية، اليومالسبت، وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وسبق وأكد مصدر في مديرية الصحة بالقليوبية ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19، ونقله من مستشفى قها المركزي بعد عزله بها، إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.