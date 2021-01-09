الأردن تطلق مبادرة تطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء

السبت 09/يناير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر

 

 أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، اليوم السبت، أن برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا سيبدأ يوم الأربعاء المقبل.

 

وقال عبيدات، إن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 305959 حالة، والوفيات إلى 4009 حالات.

 

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