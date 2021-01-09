شبيه عمرو دياب يعلق :"كفاية تريقة على صوتي يا محترمين"

السبت 09/يناير/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
علق شبيه عمرو دياب على موجة السخرية التي تعرض لها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أدواه الغنائي في أحد البرامج ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب حسام مصطفى منشورًا على حسابه بالفيسيوك وقال:"ما كفاية تريقة ع صوتي يا محترمين، قولت ألف مرة أنا مش مطرب ولا بحب أغني ولا صوتي حلو بس الأخوة اللي بيقدموا البرامج مصممين وحاجة قرف وكله عايز يركب التريند".

وتابع حسام قوله : "أنا ممثل بأدي وبقلد حركات الهضبة عمرو دياب مع الشبه زي في الإعلان كده، كلكم بقيتم فنانين ومواهب ما شاء الله ومفكمش عيوب".

والجدير ذكره أن الهضبة عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته "محسود"، وهو من كلمات تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وهنأ عدد كبير من نجوم الفن الأقباط بعيد ميلاد المجيد، وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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