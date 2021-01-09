رئيس صندوق تطوير العشوائيات: هذا موعد إعلان مصر خالية من المناطق الغير آمنة

السبت 09/يناير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه يتوقع أن يتم إعلان مصر خالية من المناطق الغير آمنة في سبتمبر المقبل.

وأضاف "صديق" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هناك أكثر من 11 ألف وحدة سكنية قاربت على الانتهاء في ثلاث مشروعات هي مدينة السلام والعبور الجديدة ومعًا.

وأشار إلى أن هذه الوحدات جاهزة للاستلام وقاربت على الانتهاء، موضحًا أن مشروع العبور بدأ منذ شهرين وتم الانتهاء من 20% من المشروع.

وتابع "بنسابق الزمن ولا نقول لا خالص من أجل تطبيق نظرية التطوير العمراني وتحقيق مبادرة الرئيس في أن تصبح مصر خالية من العشوائيات والمناطق الغير آمنة، ولا يتم التوقف عن العمل لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين الصورة".

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