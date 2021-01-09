نشأت الديهي: السد العالي أضخم مشروع إنشائي شهدته البشرية خلال القرن الـ 20

السبت 09/يناير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم يتزامن مع ذكرى وضع حجر أساس أضخم مشروع بنائي وإنشائي شهدته البشرية في القرن العشرين، وهو السد العالي.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مشروع السد العالي ملحمة وتجربة مصرية خرجت من رحم الألم والآمال العريضة التي سطرها الشعب المصري خلف الرئيس جمال عبد الناصر.


وتابع "الديهي"، أن البنك الدولي وقف أمام مصر ورفض تمويل السد العالي، فخاض عبد الناصر معركة من نوع أخر وقام بتأميم السد العالي، واستطاع في عام 1960 وضع حجر الأساس لهذا السد العملاق، الذي لولاه لكانت مصر في مكان أخر، مؤكدًا أن حجم مبنى السد العالي أكبر من 17 هرم، وتقسيم الخزان الخاص به ليحمل 100 مليار متر مكعب، منهم 30 مليار متر مكعب مساحة لاستيعاب ترسيب الطمي، والذي يكفي لـ 500 عام، و70 مليار متر مكعب مياه، وتبلغ تكلفته في حينه 140 مليون جنيه.


وأكد أن إقامة السد العالي غيَّر واقع وحياة المصريين، مشددًا على أن الهجوم على السد العالي رغم فوائده العديدة، وعلى الرئيس عبد الناصر، هو نفس ما حدث مع الرئيس السيسي، ومشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية التي يتم إنجازها، منوهًا بأن العدو واحد والأدوات واحدة ولكن التاريخ هو الذي يتغير.

أخبار تهمك

الخطيب يراجع أخر استعدادات الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يهاجم اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 8 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 5 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 5 ساعات

لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

طبيعة إصابة نجم الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى