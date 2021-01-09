نشأت الديهي: السد العالي أضخم مشروع إنشائي شهدته البشرية خلال القرن الـ 20







وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مشروع السد العالي ملحمة وتجربة مصرية خرجت من رحم الألم والآمال العريضة التي سطرها الشعب المصري خلف الرئيس جمال عبد الناصر.







وتابع "الديهي"، أن البنك الدولي وقف أمام مصر ورفض تمويل السد العالي، فخاض عبد الناصر معركة من نوع أخر وقام بتأميم السد العالي، واستطاع في عام 1960 وضع حجر الأساس لهذا السد العملاق، الذي لولاه لكانت مصر في مكان أخر، مؤكدًا أن حجم مبنى السد العالي أكبر من 17 هرم، وتقسيم الخزان الخاص به ليحمل 100 مليار متر مكعب، منهم 30 مليار متر مكعب مساحة لاستيعاب ترسيب الطمي، والذي يكفي لـ 500 عام، و70 مليار متر مكعب مياه، وتبلغ تكلفته في حينه 140 مليون جنيه.







وأكد أن إقامة السد العالي غيَّر واقع وحياة المصريين، مشددًا على أن الهجوم على السد العالي رغم فوائده العديدة، وعلى الرئيس عبد الناصر، هو نفس ما حدث مع الرئيس السيسي، ومشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية التي يتم إنجازها، منوهًا بأن العدو واحد والأدوات واحدة ولكن التاريخ هو الذي يتغير.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم يتزامن مع ذكرى وضع حجر أساس أضخم مشروع بنائي وإنشائي شهدته البشرية في القرن العشرين، وهو السد العالي.