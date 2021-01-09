الخطيب يراجع أخر استعدادات الأهلي لمونديال الأندية

السبت 09/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يراجع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع مسؤولو النادي الأحمر أخر إجراءات الاستعداد لكأس العالم للأندية والذي سيقام في قطر في أول فبراير المقبل.

وتطير بعثة النادي الأهلي إلى قطر في نهاية الشهر الجاري على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية باعتباره المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

ويراجع الخطيب مع اللجنة المكونة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وإدارة الإعلام واللجنة الطبية أخر الاستعدادات للبطولة.

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