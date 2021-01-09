غدا .. صلاة الجنازة على وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بمسقط رأسه بالبحيرة

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أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة القليوبية، إقامة صلاة الجنازة على الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، غدا الأحد، بعد صلاة الظهر بقرية بسنتواي مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، والعزاء تلغرافيا دمنهور منطقة المعهد الديني برج الشيماء الدور التاسع.



وكان أكد مصدر طبي بالقليوبية، اليوم السبت، وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وسبق وأكد مصدر في مديرية الصحة بالقليوبية ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19، ونقله من مستشفى قها المركزي بعد عزله بها، إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.