بشرى سارة.. وكالة الفضاء المصرية تعلن موعد تحسن خدمة الإنترنت في مصر

السبت 09/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاستفادة من خدمات القمر الصناعي "طيبة 1" خلال اجتماع اليوم.

وأعلن "القوصي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المصريين سيشعروا بتحسن في خدمة الإنترنت والاتصالات في النصف الثاني من 2021 بفضل القمر الصناعي "طيبة 1"، حيث سيصل الإنترنت إلى الأماكن النائية.

وأضاف، "المصريين سيشعروا باهمية القمر الصناعي طيبة 1 في تحسين مستوى خدمة الإنترنت، المواطن سيجد خدمة الإنترنت في الاماكن التي كانت محرومة منها".

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