القوى العاملة: حصر عدد العمالة غير المنتظمة.. وتحمل تكاليف تسجيل 25 ألف عامل

السبت 09/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف هيثم سعد الدين، المتحدث باسم القوى العاملة، تفاصيل الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير القوى العاملة محمد سعفان من أجل حصر عدد العمالة غير المنتظمة لتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وقال "سعد الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن تم حصر عدد العمالة غير المنتظمة ببعض المدن، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت تكاليف تسجيل 25 ألف عامل.

وأضاف أن الوزارة نجحت في منح رخصة مزاولة المهنة لعدد من العمالة غير المنتظمة، كما أنها قامت بتغيير المهنة في البطاقة الشخصية لهم من أجل أن يكون هناك قاعدة بيانات لتقديم خدمة اجتماعية وصحية لهذه الفئات.

وأشار إلى أنه تم عمل بوليصة تأمين ضد الوفاة والعجز الكلي والجزئي لعدد من هذه العمالة، وتم إصدار 170 ألف بوليصة، كما أوضح أن الوزير قد قام بخمس جولات من أجل حصر عدد الصيادين لعمل بوليصات تأمين لهم أيضًا.

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