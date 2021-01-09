وزير المجالس النيابية: تعويض متضرري النوبة رسالة أن الدولة لا تترك أبناءها
السبت 09/يناير/2021 - 08:56 م
هدى عبدالرازق
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن الرئيس أخذ على عاتقه تعويض متضرري أسوان والنوبة ممن أضيروا من بناء السد العالي، وبناءً عليه صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي؛ لحصر أسماء المتضررين.
وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن اللجنة قامت بحصر أسماء المتضررين وهما 11 ألف و500 حالة، وتقدم خلال المرحلة الأولى 6 آلاف 271 حالة منهم بطلبات برغبة للتعويض، بينهم 3640 مستحقا للتعويض لم يقوموا باستيفاء مستنداتهم.
وأوضح وزير المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، أنه يتم حاليًا صرف التعويضات للمتضررين الذين استوفوا المستندات، واستيفاء مستندات من لم يستوفوا، وبدء التجهيز للمرحلة الثانية لتلقي طلبات برغبة لتعويض المتضررين اعتبارًا من 17 يناير ولمدة شهر.
واعتبر، أن تعويض متضرري النوبة رسالة أن الدولة لا تترك أبناءها، والتأكيد على أن أهالي النوبة فصيل هام في المجتمع.