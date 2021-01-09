وزير المجالس النيابية: تعويض متضرري النوبة رسالة أن الدولة لا تترك أبناءها



واعتبر، أن تعويض متضرري النوبة رسالة أن الدولة لا تترك أبناءها، والتأكيد على أن أهالي النوبة فصيل هام في المجتمع.



وأوضح وزير المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، أنه يتم حاليًا صرف التعويضات للمتضررين الذين استوفوا المستندات، واستيفاء مستندات من لم يستوفوا، وبدء التجهيز للمرحلة الثانية لتلقي طلبات برغبة لتعويض المتضررين اعتبارًا من 17 يناير ولمدة شهر.