بإطلالة شتوية.. احدث ظهور لـ فيفي عبده عبر "انستجرام"

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شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت فيفي، في الصورة عبده بإطلالة شتوية مرتدية جاكيت جينز، واختارت أن ترفع شعرها الأسود بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها، وعلقت على الصورة قائلة:" وحشتوني، وبحبك".





في سياق منفصل، تصدرت الفنانة فيفي عبده، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها من خلال فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهي نائمة في سرير غرفتها، وترتدي غطاء الرأس (طاقية)، وتهنئ متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد لتطمئن جمهورها عن حالتها الصحية، مشيرة إن مرضها بسبب حقنة لمست العصب.



جدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.



