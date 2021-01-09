أدو دن هاج يستعيد توازنه في الدوري الهولندي

نجح أدو دن هاج في استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الهولندي لكرة القدم بفوز ثمين 1-0 على مضيفه آر كي سي فالفيك اليوم السبت في الجولة الـ15 .





والفوز هو الأول لفريق أدو دن هاج في آخر 11 مباراة خاضها بالمسابقة، حيث شهدت المباريات العشرة السابقة سبع هزائم وثلاثة تعادلات.





ورفع أدو دن هاج رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الـ15 بفارق نقطتين خلف فالفيك.





وسجل المدافع الشاب بوي كيمبير الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 21 .



