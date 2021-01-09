التنمية المحلية: 21 ألف مخالفة للاجراءات الاحترازية خلال أسبوع







وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية في المطاعم تصل إلى 4 آلاف جنيه فضلا عن الإغلاق لمدة أسبوع، مع مضاعفة مدة الإغلاق إذا تكررت المخالفة.



وأوضح أنه تم رصد 1959 مخالفة على مستوى مراكز الدروس الخصوصية وقاعات الأفراح، منهم 1834 مخالفة منهم لمراكز الدروس الخصوصية فقط.



كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حصيلة مخالفات الاجراءات الاحترازية التي تم رصدها خلال أول أسبوع من متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا، مشيرا إلى أنه تم رصد ما يزيد عن 21 ألف مخالفة.