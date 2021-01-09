غدًا.. لوسي ضيفة إيمان الحصري في "مساء dmc"

السبت 09/يناير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، الفنانة لوسي في برنامج "مساء دي إم سي" غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر شاشة "dmc"، لتتحدث عن مشوارها الفني وأعمالها الناجحة.

وتتحدث لوسي خلال اللقاء عن أهم كتاب ومخرجين عملت معهم، مستعيدةً بعض الذكريات من كواليس أعمالها، بالإضافة إلى حديثها عن الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن دنيانا منذ أسبوع.

ويبلغ رصيد لوسي من الأعمال الفنية ما يزيد عن الـ 65 عمل، منها: "ليالي الحلمية، أرابيسك، الباطنية، سمارة، ولي العهد، كلام نسوان، كنارياه وشركاه، البيت الكبير، كرسي في الكلوب، ليه يا بنفسج، البحث عن سيد مرزوق، غدر وكبرياء، سلطان الغرام، الكيف، الوعد، زيزينيا".

وكانت أخر اعمال الفنانة لوسي مسلسل "البيت الكبير"، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن هم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم، وداليا مصطفى وعبير صبري، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال. ومنة المصري، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.


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