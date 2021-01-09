طبيعة إصابة نجم الزمالك أمام طلائع الجيش

السبت 09/يناير/2021 - 08:39 م
عمر السعيد
عمر السعيد
محمد زكي
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تغيير عمر السعيد مهاجم الفريق قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام طلائع الجيش المقامة حاليا باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز .

وجاء تغيير السعيد بعد شكواه بشد في العضلة الضامة وفضل الجهاز الفني استبداله ونزول أشرف بن شرقي خشية تفاقم الإصابة .

وسيخضع اللاعب لفحص خلال الفترة القادمة للاطمئنان على حالته .

يذكر أن الشوط الأول للمباراة انتهى بتقدم الزمالك بهدف دون رد أحرزه أوباما في الدقيقة 17 برأسية متقنة في الشباك بعد عرضية حازم إمام .

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