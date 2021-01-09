استشاري: بهذه الطريقة تتخلص من 50% من الكرش في شهر واحد

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النبتات الطبية، والممثل لمنظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، إن استخدام النبتات الطبيعية في خفض الوزن ليس له أي أثار جانبية، وهذا يعني أن الإنسان لن يتضرر منها عند الحصول عليها لأي مدة.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن اكبر مشكلة تسبب السمنة هي تناول الطعام بصورة كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن هناك نبتات طبيعية تعمل على كبح الشهية بصورة كبيرة، وهذا يساعد على خفض الوزن بصورة امنة.



ولفت إلى أن هناك الكثير من الألياف مثل الفايبر وبدرة الأناناس والتوت البري والسيليوم، يساعد بصورة كبيرة على التخلص من السمنة، مشيرًا إلى أوراق اللوتس تؤدي الى التخلص من دهون البطن خلال شهر واحد فقط بنسبة 50%.

