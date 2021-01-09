استشاري: بهذه الطريقة تتخلص من 50% من الكرش في شهر واحد

السبت 09/يناير/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النبتات الطبية، والممثل لمنظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، إن استخدام النبتات الطبيعية في خفض الوزن ليس له أي أثار جانبية، وهذا يعني أن الإنسان لن يتضرر منها عند الحصول عليها لأي مدة.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن اكبر مشكلة تسبب السمنة هي تناول الطعام بصورة كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن هناك نبتات طبيعية تعمل على كبح الشهية بصورة كبيرة، وهذا يساعد على خفض الوزن بصورة امنة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الألياف مثل الفايبر وبدرة الأناناس والتوت البري والسيليوم، يساعد بصورة كبيرة على التخلص من السمنة، مشيرًا إلى أوراق اللوتس تؤدي الى التخلص من دهون البطن خلال شهر واحد فقط بنسبة 50%.

أخبار تهمك

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يهاجم اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 5 ساعات

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 6 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 7 ساعات

طبيعة إصابة نجم الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ 33 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى