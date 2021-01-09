استشاري: السمنة المفرطة قد تؤدي الى توقف عضلة القلب والعقم

السبت 09/يناير/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النبتات الطبية، إن السمنة المفرطة قد تؤدي الى توقف عضلة القلب أو العقم، خلاف الشكل الغير مناسب، مشيرًا إلى أن السمنة هي بوابة كبيرة للأمراض.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن 80% من المصابين بالسمنة معرضين للإصابة بأمراض السمنة مثل الزهايمر وبعض أنواع السرطانات والكبد الدهني، وارتفاع ضغط الدم، وخلافه من الأمراض.

وأشار إلى أن مشكلة السمنة ليست في تناول أي نوع من الطعام، ولكن في الكميات، ولهذا عند تقليل الشهية من الممكن أن نتناول أي نوع من الطعام دون التأثير على الوزن.


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