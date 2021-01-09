تعرفي على فوائد عملية بوتكس المعدة وأضرارها والشروط المناسبة

السبت 09/يناير/2021 - 08:29 م
عملية بوتكس المعدة
عملية بوتكس المعدة
تعد بوتكس المعدة من العمليات المتطورة للتخسيس، ونقدم لكم فيما يلي فوائد عملية بوتكس المعدة وأضرارها والشروط المناسبة.

فوائد عملية بوتكس المعدة

لا تتطلب في عملية بوتكس المعدة يمكن للمريض الذهاب للمنزل في نفس اليوم.

تقليل الإحساس بالجوع، وإبطاء سرعة وصول الطعام إلى المعدة بنسبة 50%.

لا تحتاج عملية بوتكس املعدة إلى تخدير كامل، وليس بها شقوق خارجية أو ندوب، كنتيجة لها.

أضرار عملية بوتكس المعدة

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية قد يصابون ببعض المشاكل الصحية، لذا يجب التأكد من أنك ليس مصاب بالحساسية.

يوجد احتمالية انتقال البوتكس من مكان الحقن إلى أماكن مجاورة، وذلك قد يؤدي إلى تأثير عضلات بالحق، ويصيب المرضى بمشاكل صحية.

يؤدي حقن كمية أكبر من البوتكس إلى ضعف العضلة أو شللها، مما يسبب عسر الهضم ومشاكل هضمية عديدة.

شروط عملية بوتكس المعدة

عملية بوتكس المعدة الخيارة الأمثل للذين يعانون من زيادة في الوزن ولا يستطيعون فقدانه بالطرق الآخرى.

عملية بوتكس المعدة مناسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون مقاومة الشراهة في الأكل.

تساعد هذه العملية الذين يعانون من مشاكل صحية نتيجة السمنة المفرطة، كألم العظام والعمود الفقري على التخلص من السمنة لاستعادة اللياقة البدنية المطلوبة.

طريقة إجراء عملية بوتكس المعدة

يتم عملية الحقن باستخدام المنظار الطبي والذي يتم إدخاله من الفم حتى المعدة.

ثم يقوم الطبيب ينثر رذاذ من المخدر الموضعي على الحنجرة لتقليل من ردات فعل، مثل التقيؤ.

يتم وقت إجراء عملية حقن المعدة بالبوتكس من 45 دقيقة إلى ساعة.

يحقن الطبيب العضلات الموجودة في جدار المعدة مما يقلل من حركتها وانقباضها وبذلك تقلل من هضم المعدة ومن معدل إفراغها الطعام ودفعه إلى الأمعاء.

يستهدف الطبيب في بعض الحالات، العصب المسئول عن إعطاء الأمر للمعدة بممارسة الحركة الهاضمة وإفراغ الطعام ودفعه إلى الأمعاء مما يقلل من حركة المعدة ويرسل إشارات بالشبع والامتلاء للمخ ليشعر الشخص بالشبع.

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