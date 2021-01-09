كورونا تضرب ثنائي الاتحاد السكندري

السبت 09/يناير/2021 - 08:27 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
إسلام عودة
أعلن نادى الإتحاد السكندرى إصابة كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم ووليد بدر المدير الإدارى للفريق بفيروس كورونا . 

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة  تعرض منذ فترة قصيرة إلى حادث تصادم بسيارته على كورنيش الإسكندرية قبل أن يتم علاجه .

وأعربت إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى عن تمنياتها بالشفاء لمدير الكرة والمدير الإدارى .
 
ويلتقى الإتحاد السكندرى خارج ملعبه مع الجونة الخميس القادم ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع فى جدول المسابقة برصيد 8 نقاط بينما يحتل الجونه المركز الثالث برصيد 12 نقطة .

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