من 2017.. مفاجآت حول العثور على مقبرة فرعونية أسفل أحد المنازل بالهرم

السبت 09/يناير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أكد مصدر أمني مسؤول بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أن واقعة القبض على عروسين في ليلية الدخلة لتنقيبهما عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة الهرم غربي محافظة الجيزة، تعود إلى عام 2017، وليس خلال الفترة الحالية، كما تم تداوله.

وأضاف المصدر ذاته إلى الفجر أن قوات الشرطة تمكنت حينها من القبض على عاملين، لحفرهما أسفل المنزل محل الواقعة، وعثر على قطع آثرية "مقبرة فرعونية"، والأدوات المستخدمة في الحفر.

وأشار المصدر إلى أن سبب إعادة نشر القضية عبر بعض المواقع يعود إلى نشر مصور صحفي -رافق الحملة إبان عملية الضبط- لصور الواقعة عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن بعض الصحفيين اسرعوا إلى نقل الواقعة كونها حديثة دون تحري الدقة أو مراجعة المصادر المنوط بها الكشف عن تلك الوقائع.

كان تداول عددًا من المواقع الإخبارية، خبرًا يفيد بتمكن ضباط شرطة السياحة والآثار من القبض على عروسين، في ليلة الدخلة لتنقيبهما عن الآثار والعثور على قطع آثرية، لحظة القبض عليهم.

أخبار تهمك

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 5 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ حوالي 5 ساعات

لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

طبيعة إصابة نجم الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ 33 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يهاجم اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى