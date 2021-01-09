من 2017.. مفاجآت حول العثور على مقبرة فرعونية أسفل أحد المنازل بالهرم

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أكد مصدر أمني مسؤول بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أن واقعة القبض على عروسين في ليلية الدخلة لتنقيبهما عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة الهرم غربي محافظة الجيزة، تعود إلى عام 2017، وليس خلال الفترة الحالية، كما تم تداوله.



وأضاف المصدر ذاته إلى الفجر أن قوات الشرطة تمكنت حينها من القبض على عاملين، لحفرهما أسفل المنزل محل الواقعة، وعثر على قطع آثرية "مقبرة فرعونية"، والأدوات المستخدمة في الحفر.



وأشار المصدر إلى أن سبب إعادة نشر القضية عبر بعض المواقع يعود إلى نشر مصور صحفي -رافق الحملة إبان عملية الضبط- لصور الواقعة عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، اليوم السبت.



وأوضح المصدر أن بعض الصحفيين اسرعوا إلى نقل الواقعة كونها حديثة دون تحري الدقة أو مراجعة المصادر المنوط بها الكشف عن تلك الوقائع.



كان تداول عددًا من المواقع الإخبارية، خبرًا يفيد بتمكن ضباط شرطة السياحة والآثار من القبض على عروسين، في ليلة الدخلة لتنقيبهما عن الآثار والعثور على قطع آثرية، لحظة القبض عليهم.