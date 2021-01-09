كاديلاك تشوقنا لسيارتهيا "CT5-V و"CT4-V" بلاكوينج (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 08:07 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
نشرت شركة كاديلاك فيديو تشويقي لسيارتهيا الجديداتان "CT5-V و"CT4-V" بلاكوينج، وذلك استعدادًا لإطلاق لسيارتيها الرياضيتين الأعلى أداءًا.

وستحملان شعار بلاكوينج الخاص بالسيارات الأقوى لدى كاديلاك، يتوقع أن توفر CT4-V محرك V6 ينتج ما يصل لـ470 حصان، أما CT5-V بلاكوينج فستحمل محرك V8 ينتج ما يصل لـ650 حصان.

ستوفر سيارتا كلاديلاك الجديدتين ناقل حركة يدوي عالي الأداء والتحمل، كما سيتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري، وستصل السيارتان إلى الطرقات خلال أشهر قليلة بعد الكشف عنهما الشهر المقبل.

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