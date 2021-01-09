الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

السبت 09/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من خدمات القمر الصناعي طيبة-1.

وقال "القوصي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن هذا القمر الصناعي سيساعد على توصيل خدمات الانترنت إلى الأماكن التي تعاني من العزلة.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من خدمات هذا القمر الصناعي في مشروعات التعليم والعلاج عن بعد خاصة في ظل جائحة كورونا خاصة بالنسبة للمواطنين المتواجدين في الأماكن النائية.

وأشار إلى أن هذا القمر يساعد على ربط الجهاز الحكومي للدولة بما يؤمن تبادل المعلومات وهو ما ينعكس على الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، موضحًا أنه تم تصنيع هذا القمر وفق أحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع منذ 3 سنوات.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع وزير الاتصالات وعدد من المسئولين، لاستعراض منظومة شبكة الاتصالات الفضائية للدولة والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي طيبة 1.

ووجه الرئيس بالاستغلال الامثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة 1 لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجية المعلومات بالدولة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

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