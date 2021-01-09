مأساة أب.. توفي 4 من أبنائه بمرض نادر ويناشد لإنقاذ الخامس

السبت 09/يناير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف والد الطفل أيمن عماد المصاب بمرض نادر، عن تفاصيل وفاة 4 من أبناءه بمرض نادر مناعي، يهاجم الجسم بأكمله، وتوفوا وأعمارهم تتراوح ما بين عام ونصف إلى العامين، مناشدًا من الجميع مساعدته لإنقاذ نجله الخامس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد إن نجله أيمن يعاني من تورم في المفاصل، وترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية، ثم تسوء حالته الصحية حتى يتحول إلى هيكل عظمى ثم يتوفى.

وأشار عماد والد الطفل أيمن إلى أن ابنه تم استئصال الطحال له، وأصبح حقل تجارب للأدوية، بعد تجربة عدد كبير من الأدوية عليه، لكن دون جدوى.

وكشف عن أن لديه حاليا 3 أطفال من ضمنهم الطفل أيمن المصاب، ولديه أسماء في الصف الثاني بالثانوية العامة، وعبد الرحمن يبلغ من العمر 14 عامًا، مؤكدا أنهم لا يعانون من أي أمراض.

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