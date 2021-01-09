أحمد موسى: القبض على مقتحم كرسي رئيس الكونجرس وفي انتظار ضبط "ذي القرنين"

السبت 09/يناير/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، واقتحام مبنى الكونجرس أسقط هيبة وعدالة وقانون الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرشح الديمقراطي الفائز جو بايدن وصف من قاموا بأعمال الشغب بأنهم مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة الرعاع.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان يتم وصف من كانوا يقوموا بأعمال الشغب من الإخوان الذين قتلوا المصريين وما زالوا يقتلون أنهم ثوار، حين أطلقوا على من تسللوا للكونجرس أنهم إرهابيين

وأردف موسى، ثورة 30 يونيو أعظم ثورات التاريخ، مشيرا إلى أنها خلصت مصر من الأيام السوداء التي عاشتها منذ 2011 وحتى 30 يونيو.

ولفت موسى إلى أن أحداث الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية كان ضحيتها 5 أشخاص من الشرطة والمدنين، موضحا أنه تم ضبط الشخص الذي اقتحم كرسي رئيس الكونجرس وفي انتظار القبض على ذي القرنين.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت حسابات ترامب، مؤكدا أن موقع تويتر برر غلق حساب ترامب أنه يحرض على العنف، مردفا «خنقوا ترامب».

واستكمل موسى، أن مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وإنستجرام" حظرت حسابات ترامب وأبقت على حسابات جماعة داعش الإرهابية التي تبث الفيديوهات الدموية، ما يؤكد أن هذه المواقع تدار من أجهزة المخابرات الأمريكية.

واختتم موسى، أن رئيس أكبر دولة في العالم لا يملك حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يخاطب به متابعيه حول العالم، ويبلغون 84 مليون شخص من مختلف الدول.

أخبار تهمك

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طبيعة إصابة نجم الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ 36 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يهاجم اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى