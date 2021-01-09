أحمد موسى: القبض على مقتحم كرسي رئيس الكونجرس وفي انتظار ضبط "ذي القرنين"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، واقتحام مبنى الكونجرس أسقط هيبة وعدالة وقانون الولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرشح الديمقراطي الفائز جو بايدن وصف من قاموا بأعمال الشغب بأنهم مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة الرعاع.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان يتم وصف من كانوا يقوموا بأعمال الشغب من الإخوان الذين قتلوا المصريين وما زالوا يقتلون أنهم ثوار، حين أطلقوا على من تسللوا للكونجرس أنهم إرهابيين



وأردف موسى، ثورة 30 يونيو أعظم ثورات التاريخ، مشيرا إلى أنها خلصت مصر من الأيام السوداء التي عاشتها منذ 2011 وحتى 30 يونيو.



ولفت موسى إلى أن أحداث الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية كان ضحيتها 5 أشخاص من الشرطة والمدنين، موضحا أنه تم ضبط الشخص الذي اقتحم كرسي رئيس الكونجرس وفي انتظار القبض على ذي القرنين.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت حسابات ترامب، مؤكدا أن موقع تويتر برر غلق حساب ترامب أنه يحرض على العنف، مردفا «خنقوا ترامب».



واستكمل موسى، أن مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وإنستجرام" حظرت حسابات ترامب وأبقت على حسابات جماعة داعش الإرهابية التي تبث الفيديوهات الدموية، ما يؤكد أن هذه المواقع تدار من أجهزة المخابرات الأمريكية.



واختتم موسى، أن رئيس أكبر دولة في العالم لا يملك حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يخاطب به متابعيه حول العالم، ويبلغون 84 مليون شخص من مختلف الدول.

