أحمد موسى: الجيش الأمريكي "نزل الشارع" لتأمين الكونجرس

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مطالب في الكونجرس الأمريكي تنظر في عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن مجلسي الشيوخ والنواب يتحركا لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن ترامب يفكر في إصدار قرارًا بالعفو عن نفسه حتى لا يتم مسائلته، مؤكدا أن أمريكا تعيش أيام صعبة.



وكشف موسى أن هناك انقسامًا كبيرًا تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعتزم أنصار ترامب للعودة إلى واشنطن مرة أخرى مسلحين في ليلة تنصيب بادين للرئاسة، موضحا أن أي شخص يدعو للمظاهرات يتم تتبع حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الجيش الأمريكي نزل إلى الشارع من أجل تأمين الكونجرس الأمريكي.





